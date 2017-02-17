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17 фев 2017

KamAZ в январе возглавил «тройку» лидеров рынка грузовых автомобилей

KamAZ в январе возглавил «тройку» лидеров рынка грузовых автомобилей
Автор фото: фликр.ком

Как указывается в результатах исследования, проведенного специалистами аналитического агентства Автостат, все лидирующие позиции в сегменте грузовых автомобилей в январе текущего года были заняты продукцией отечественных автопроизводителей.

Согласно данным аналитиков агентства, по итогам прошлого месяца совокупный объем реализации тяжелой грузовой техники, массой свыше 3,5 тонн, всех брендов, официально представленных на российском рынке, был зафиксирован на уровне 3 530 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на четверть (+25,5%).

Наиболее популярной моделью в сегменте стал отечественный KamAZ 6520. За отчетный период официальные дилеры российской компании передали в руки своих клиентов 445 экземпляров этой модели, тем самым улучшив свои январские результаты 2016 года на 327,9%. Втрое место также принадлежит продукции Камского автозавода – модели 43118. В первый месяц текущего года россияне приобрели 360 экземпляров этой модели.

«Тройку» лидеров закрывает GAZ Gazon Next. В абсолютных числах, объемы продаж этой модели составили 221 экземпляр, прирост в годовом отношении был зафиксирован на отметке в 18,8%.

Самым популярным иностранным грузовиком в январе 2017 года стал немецкий MAN TGS, который сумел занять только пятое место в общем зачете. За месяц на территории РФ было реализовано 158 таких автомобилей, что на 6% меньше, чем годом ранее.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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