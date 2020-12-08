КАМАЗ запустил программу каршеринга

Сегодня каршерингом пользуются сотни тысяч людей – да и мы в Motorpage пользуемся этим транспортным благом. Седаны, кроссоверы даже фургоны есть, а что насчет самосвалов? Вы удивитесь, но теперь и этот формат автомобиля будет предложен страждущим, и нет, это не новшество агрегаторов, а полноценная программа одного автопроизводителя

Имя этому производителю – КАМАЗ. И да, производитель решил раздавать свои самосвалы. Как сообщает пресс-служба марки. Клиенту надо только заливать топливо в бак, все остальное берет на себя производитель. Что касается сроков, то грузовик можно взять и на день, и на целый год.

На данный момент эта система работает только в Татарстане, однако, производитель собирается выйти и в другие регионы, включая Санкт-Петербург и Москву. К слову, в столице уже открыт прием заявок на машины, кроме того грузовик можно арендовать и с водителем, если у клиента нет соответствующей категории прав.