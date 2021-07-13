Камер, штрафующих за ремень, стало больше

Как только стало известно о появлении на московских дорогах камер нового типа, которые фиксируют непристегнутый ремень безопасности или использование мобильника за рулем, водители напряглись не сильно. Это было связано с тем, что их количество было сравнительно невелико – всего восемь во всем городе

Однако, теперь стоит действительно напрячься – их количество увеличилось, и значительно. Как сообщает портал Autonews, сейчас их количество составляет 67 штук. Более того, уже вынесено более пятидесяти тысяч постановлений и это касается только непристегнутых ремней безопасности. Количество постановлений выписанных за использование мобильных телефонов не сообщается.

Важно заметить, что камеры фиксируют лишь ремень водителя – пассажиры под камеры не попадают, однако, в ЦОДД сообщают, что совсем скоро комплексы фото-видеофикасции получат современный апгрейд, после которого они смогут отслеживать положение ремня у пассажиров. Напомним, что перевозка непристегнутых пассажиров также карается штрафом в размере одной тысячи рублей.