Камеры фиксации нарушений ПДД стали устанавливать на обычные машины

Необычный случай произошел в Новосибирске. Водитель-дальнобойщик получил штраф за превышение скорости. Нарушение было зафиксировано камерой. Что здесь необычного – камера была установлена на обычный автомобиль, который двигался в потоке с фурой

Cитуация обстоит следующим образом: на участке дороги, где двигалась фура, действует ограничение в 60 километров в час. Водитель грузовика двигался с превышением - 88 километров час. Если взглянуть на фото, можно увидеть, что камера была установлена на машину, которая двигалась впереди большегруза.

Здесь сразу возникает несколько вопросов. Первый - чья была машина. Отметим, в ГИБДД никак не комментируют ситуацию. Был ли это скрытый патруль, появление которых было анонсировано еще летом прошлого года – неизвестно. Впрочем, в ГИБДД заявляли, что скрытые патрули будут лишь передавать сведения ближайшему посту ДПС, которые и будут ловить нарушителей. Второй вопрос – оштрафуют ли ту машину, которая снимала фуру, ведь по большому счету она тоже шла с превышением.