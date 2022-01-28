Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2022

Камеры фиксации нарушений ПДД стали устанавливать на обычные машины

Камеры фиксации нарушений ПДД стали устанавливать на обычные машины

Необычный случай произошел в Новосибирске. Водитель-дальнобойщик получил штраф за превышение скорости. Нарушение было зафиксировано камерой. Что здесь необычного – камера была установлена на обычный автомобиль, который двигался в потоке с фурой

Cитуация обстоит следующим образом: на участке дороги, где двигалась фура, действует ограничение в 60 километров в час. Водитель грузовика двигался с превышением - 88 километров час. Если взглянуть на фото, можно увидеть, что камера была установлена на машину, которая двигалась впереди большегруза.

Здесь сразу возникает несколько вопросов. Первый - чья была машина. Отметим, в ГИБДД никак не комментируют ситуацию. Был ли это скрытый патруль, появление которых было анонсировано еще летом прошлого года – неизвестно. Впрочем, в ГИБДД заявляли, что скрытые патрули будут лишь передавать сведения ближайшему посту ДПС, которые и будут ловить нарушителей. Второй вопрос – оштрафуют ли ту машину, которая снимала фуру, ведь по большому счету она тоже шла с превышением.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Проект автомобиля Apple оказался под угрозой

28 января 2022
GMA T.33

Создатель McLaren F1 представил ретро-спорткар

28 января 2022

Дата в истории: создана фирма Isotta Fraschini

27 января 2022
Mazda MX-30 2021 вид спереди

В Россию привезли электрокар Mazda MX-30

27 января 2022

Названы суммы, которые страны платят за организацию гонок Формулы-1

27 января 2022

Nissan Micra заменят электрокаром

27 января 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) наконец премиум Тест драйв
28 января 2022

Genesis GV70
"Наконец премиум"
Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr (2018) реквием по v8
Тест драйв
26 января 2022

Land Rover Range Rover Sport
"Реквием по V8"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace (2019) революционный и бессмысленный
Тест драйв
24 января 2022

Jaguar I-Pace
"Революционный и бессмысленный"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 4 6