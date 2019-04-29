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29 апр 2019

Камеры на дорогах: сговор и превышение полномочий

Камеры на дорогах: сговор и превышение полномочий

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в деятельности систем фиксации нарушений ПДД в ряде регионов РФ. В частности, в Новгородской и Вологодской областях прокуратура и ФАС обнаружили превышения полномочий со стороны чиновников и картельные сговоры между компаниями—участниками рынка

"Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщает, что полученные по итогам проверок данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии законности в сфере установки камер. "Отсутствие действенных мер, направленных на развитие систем фиксации нарушений, ненадлежащее финансирование мероприятий, а зачастую и хищение бюджетных средств препятствуют снижению уровню аварийности и улучшению состояния аварийности на дорогах".

В качестве примера приводятся итоги проверки в Новгородской области. Там было выявлено, что государственное областное учреждение «Агентство развития Новгородской области» (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО «Ростелеком», который и получил контракт. Прокуратура выяснила, что директор АРНО Сергей Слупицкий заключил договор с «Ростелекомом», не имея на то полномочий: госзадания на создание системы не было.  Кроме того, прокуратура, изучив электронную переписку чиновников и представителей компаний, выяснила, что конкурсную документацию готовили специалисты «Ростелекома». 

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Коммерсант, Авто@mail.ru

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