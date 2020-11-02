Камеры начнут штрафовать за непристегнутые ремни и смартфоны

Комплексы фотовидеофиксации будут искать нарушителей с помощью нейросетей и Big Data

Пресс-служба Дептранса рассказала, что в Москве скоро заработают восемь камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень. Тестирование работы камер велось с февраля этого года, однако штрафы пока не выписывались.

К штрафу будет прилагаться фотография, на которой, как подчеркнул Дептранс, будет отчетливо видно, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон. При этом на снимках лица будут размыты (нужно для защиты персональных данных). Доступ к оригиналу будет у сотрудников Госавтоинспекции, если водитель решит обжаловать штраф.

Отмечается, что камера распознает нарушения не только тогда, если телефон находится у уха. Даже нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает ли автомобилист по телефону или пишет сообщение.