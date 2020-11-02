Автомобильный портал Motorpage
2 ноя 2020

Камеры начнут штрафовать за непристегнутые ремни и смартфоны

Камеры начнут штрафовать за непристегнутые ремни и смартфоны

Комплексы фотовидеофиксации будут искать нарушителей с помощью нейросетей и Big Data

Пресс-служба Дептранса рассказала, что в Москве скоро заработают восемь камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень. Тестирование работы камер велось с февраля этого года, однако штрафы пока не выписывались.

К штрафу будет прилагаться фотография, на которой, как подчеркнул Дептранс, будет отчетливо видно, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон. При этом на снимках лица будут размыты (нужно для защиты персональных данных). Доступ к оригиналу будет у сотрудников Госавтоинспекции, если водитель решит обжаловать штраф.

Отмечается, что камера распознает нарушения не только тогда, если телефон находится у уха. Даже нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает ли автомобилист по телефону или пишет сообщение.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz C-Class Coupe (2017)

В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за проблем с фарами

02 ноября 2020
Land Rover Range Rover Fifty (2020)

В Россию привезли юбилейную версию внедорожника Range Rover

02 ноября 2020

Москвичам полностью закрывают «выделенки»

02 ноября 2020
KIA Mohave (2020)

В России начинаются продажи нового KIA Mohave

02 ноября 2020

Электронный ПТС окончательно закрепился в автомобильном мире

02 ноября 2020

Пособников Карлоса Гона не выдадут японским властям

02 ноября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE Coupe - mercedes-benz gle coupe 2020 многогранная обманчивость Тест драйв
02 ноября 2020

Mercedes-Benz GLE Coupe
"Многогранная обманчивость"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 изучаем харизму всем женским коллективом
Тест драйв
30 октября 2020

Toyota RAV4
"Изучаем харизму Toyota RAV4 всем женским коллективом"
KIA Cerato - kia cerato 2019 большой привет от питера, или что связывает kia cerato с фрг
Тест драйв
28 октября 2020

KIA Cerato
"Большой привет от Питера, или Что связывает KIA Cerato с ФРГ"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 7 0 0 8