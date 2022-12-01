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1 дек 2022

Камеры Подмосковья начнут штрафовать за телефон

Камеры Подмосковья начнут штрафовать за телефон

Сеть дорожных камер в Московской области получит новый функционал.

Как сообщает "Российская газета", сразу несколько операторов комплексов фото-видео фиксации отчитались о модернизации своих камер. В частности,  они смогут определять автомобили, движущиеся без ближнего света, и водителей, пользующихся телефоном во время движения. Более того, все эти функции были  успешно протестированы в демонстрационном режиме. Осталось лишь внедрить их на постоянной основе, правда, здесь необходимо проработать все правовые аспекты.

По данным СМИ за прошлый год подмосковные камеры научились вычислять пять новых составов нарушений — непристёгнутый ремень, проезд железнодорожного переезда на запрещающий сигнал, проезд на красный свет.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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