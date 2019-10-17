Камеры-треноги урегулируют

В Госавтоинспекции разработали новые требования к установке на дорогах мобильных автоматических комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД

Теперь все будет строго и проблема, когда треноги устанавливаются на каждом углу, должна уйти сама с собой. Главное новшество заключается в том, что ни одной треноги нельзя будет установить без согласия владельцев дорог и без участия ГИБДД.

«Будет четкое описание, когда и при каких обстоятельствах устанавливаются передвижные комплексы фиксации. Это — очаги аварийности, это — места проведения дорожных работ, но только в том случае, если есть потенциал возникновения очага аварийности. Камеры не должны быть инструментом для зарабатывания денег»- заявил первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.