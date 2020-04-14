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14 апр 2020

Камеры в кустах – штраф большой

Камеры в кустах – штраф большой

Минтранс, МВД и комитет по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, которые позволят штрафовать сотрудников полиции и частные компании за спрятанные или необоснованно установленные комплексы фиксации нарушений ПДД

Как сообщают Известия, штрафы с неправильно установленных дорожных камер будут недействительными. Для этого в России введут единые стандарты для комплексов фиксации нарушений. Так, камеры должны будут располагаться на расстоянии не менее одного километра друг от друга в городе и не менее пяти километров — на трассах.

Сейчас определяется размер штрафов за неправильную установку комплексов фиксации нарушений. Поправки для нового КоАП разработают не позже осени 2020 года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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