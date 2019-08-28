Камеры вместо зеркал: технология будет проверена

Причем сделано это будет на государственном уровне. Этим займется Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA)

Да, камеры заднего вида часто встречаются на концептуальных автомобилях и прототипах, однако серийных машин с таким аксессуаром пока очень мало, а в США они и вовсе запрещены из-за отсутствия сертификации. Собственно вопросами исследования и сертификации и займется NHTSA. Согласно официальному заявлению, ведомство будет анализировать и сравнивать поведение и ощущения водителя и выполнение перестроений при использовании традиционных зеркал и систем обзора с камерами.

Любопытно, но еще в 2014 году группа автопроизводителей, состоящая из General Motors, Volkswagen AG, Toyota Motor, Tesla и других компаний, обратилась в американское транспортное ведомство с петицией, в которой была изложена просьба разрешить применение камер вместо зеркал. В 2015 году такое же прошение (но уже применительно к грузовикам) подал Daimler. Петиции до сих пор остаются без ответа.