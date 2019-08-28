Автомобильный портал Motorpage
28 авг 2019

Камеры вместо зеркал: технология будет проверена

Камеры вместо зеркал: технология будет проверена

Причем сделано это будет на государственном уровне. Этим займется Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA)

Да, камеры заднего вида часто встречаются на концептуальных автомобилях и прототипах, однако серийных машин с таким аксессуаром пока очень мало, а в США они и вовсе запрещены из-за отсутствия сертификации.  Собственно вопросами исследования и сертификации и займется NHTSA. Согласно официальному заявлению, ведомство будет анализировать и сравнивать поведение и ощущения водителя и выполнение перестроений при использовании традиционных зеркал и систем обзора с камерами.

Любопытно, но еще в 2014 году группа автопроизводителей, состоящая из General Motors, Volkswagen AG, Toyota Motor, Tesla и других компаний, обратилась в американское транспортное ведомство с петицией, в которой была изложена просьба разрешить применение камер вместо зеркал. В 2015 году такое же прошение (но уже применительно к грузовикам) подал Daimler. Петиции до сих пор остаются без ответа.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz следит за покупателями

28 августа 2019

Hyundai нацелился на General Motors

28 августа 2019
Карлос Гон

Карлос Гон снова виновен

28 августа 2019
Seat Tarraco FR PHEV 2020

Seat выпустил свой первый подключаемый гибрид

28 августа 2019
Alpina M340i

Зарядим «трешечку»!

28 августа 2019

В Pagani задумались над созданием внедорожника

28 августа 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi Q5 - audi q5 2017: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику Тест драйв
28 августа 2019

Audi Q5
"Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику"
Hyundai Genesis G90 - кому на руси «кореец» genesis g90 пригодится
Тест драйв
26 августа 2019

Hyundai Genesis G90
"Кому на Руси «кореец» Genesis G90 пригодится"
KIA ProCeed - kia proceed gt 2019 заявка подана
Тест драйв
23 августа 2019

KIA ProCeed
"Заявка подана"
Mitsubishi Outlander - дорога в облака
Автопутешествия
21 августа 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога в облака"

Написано новостей:

2 4 0 9 1