Многие эксперты и даже бывшие топ-менеджеры крупнейших автоконцернов предсказывают традиционному автопрому скорую кончину: дескать личный транспорт уйдет в прошлое, как в свое время человечество отказалось от использования в качестве такового лошади.

Но глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, руководитель компании, которая по итогам этого года может стать крупнейшим автопроизводителем в мире, говорит, что личный автомобиль никуда не денется и новые сервисы, такие как каршеринг не являются угрозой для автопроизводителей.

«Многие считают, что Uber заменит традиционный личный автотранспорт. Это не так, это дополнение, — говорит Гон. — Традиционный бизнес по производству и продаже автомобилей никуда не исчезнет».

Карлос Гон говорит, что развитие таких услуг как каршаринг и райдшаринг в конечном итоге будет способствовать увеличению глобальных продаж автомобилей до 2 триллионов долларов в год. Спрос на таких развитых рынках как Европа, США или Япония стабилизировался, но потенциал для значительного роста продаж автомобилей в качестве личного автотранспорта есть на крупных развивающихся рынках, в первую очередь в Китае и Индии.

По мнению Карлоса Гона рост продаж автомобилей будет поддерживаться ростом благосостояния жителей развивающихся стран, в которых, по его мнению, первое к чему стремится большинство людей — личное транспортное средство.

