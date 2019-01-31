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31 янв 2019

Карлос Гон и теория заговора

Карлос Гон и теория заговора

Карлос Гон,  экс-глава альянса Renault–Nissan–Mitsubishi  дал интервью изданию Nikkei. 20-минутный разговор стал первым общением Гона с представителями СМИ с момента его ареста

Главный тезис, который можно вынести из выступления Гона заключается в том, что его арест является заговором и предательством топ-менеджеров Nissan, которые  выступали против плана более глубокой интеграции с Renault. Гон сообщил, что обсуждал с президентом Nissan Хирото Саикавой планы по объединению трех автопроизводителей «под одной холдинговой компанией» и хотел подключить к переговорам главу Mitsubishi Осаму Масуко. Однако Саикава выступил против. Кроме того, по словам менеджера, «заговорщики» интерпретировали «сильное руководство как диктатуру» и соответственно избавились от скандального управленца.

Интересно, что  аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые неназванные соратники арестованного функционера внутри Nissan. По их словам, топ-менеджеры считали, что в случае объединения с Renault в руках одного человека будет сконцентрировано слишком много власти. В связи с этим они пошли на сотрудничество с прокуратурой.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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