Карлос Гон назвал результаты Renault-Nissan «жалкими»

Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон назвал нынешние результаты работы альянса «жалкими». По его словам, в этом больше виновато отсутствие совместного руководства, чем вызванный коронавирусом кризис

«В альянсе существует проблема доверия к рынку. Лично я нахожу результаты Nissan и Renault жалкими. Две компании смотрят внутрь. У Renault и Nissan больше нет реального совместного управления, а есть дистанция недоверия», — сказал он газете Le Parisien. Гон сравнил падение акций с ноября 2018 года по июнь 2020-го: ценные бумаги General Motors снизились на 12%, Toyota — на 15%, Nissan — на 55%, Renault — на 70%.

«Все эти производители сталкиваются с одним и тем же кризисом COVID-19, но Renault и Nissan страдают больше, чем другие», — заметил он.Альянс Renault-Nissan не первый год испытывает серьезные проблемы на фоне падения продаж. В конце мая был представлен план оздоровления, согласно которому инвестиции в новые модели будут снижены на 40%.