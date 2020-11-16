Карлос Гон не выйдет сухим из воды

Nissan предъявил скандальному менеджеру иск о возмещении ущерба на $95 миллионов долларов

Окружной суд Йокогамы (Японии) принял к производству гражданский иск, в котором компания Nissan требует компенсации с бывшего главы Карлоса Гона в размере 10 миллиардов иен ($95 миллионов) за понесенный ущерб в результате неправомерных действий в период нахождения его на руководящих постах.

«Судебный иск, инициированный сегодня, является частью политики Nissan по привлечению Гона к ответственности за ущерб и финансовые убытки, понесенные компанией в результате его неправомерных действий», — говорится в заявлении Nissan.

«Иск от Nissan — это продолжение безосновательного внутреннего расследования, инициированного частью руководящего состава компании, необоснованных арестов и арестов со стороны гособвинителей», — такой комментарий по делу прислал Гон по электронной почте корреспонденту Reuters.