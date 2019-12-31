Автомобильный портал Motorpage
31 дек 2019

Карлос Гон сбежал

Карлос Гон сбежал

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул Японию и перебрался на свою историческую родину — в Ливан

По данным The New York Times, 31 декабря Карлос Гон сбежал из Японии и нашел убежище в Ливане, где его считают кем-то вроде народного героя. Подробности его побега не сообщаются. Ливанская газета Al-Joumhouriya утверждает, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Турции. По словам источника издания, Гон с женой Каролиной находится в своем доме с вооруженной охраной.

Отметим, Гон является гражданином Ливана и этническим ливанским христианином. У этой ближневосточной страны нет соглашения об экстрадиции с Японией. Таким образом, вряд ли он будет вынужден вернуться в Японию. У него также есть сильная общественная поддержка по всей стране. «Сейчас я нахожусь в Ливане и больше не буду заложником фальсифицированной системы правосудия в Японии, где широко распространена дискриминация, нарушены основные права человека, а также наблюдается вопиющее несоблюдение правовых обязательств Японии по международному праву и договорам», — сказал господин Гон в своем заявлении.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia XCeed 2020

KIA XСeed может приехать в Россию

31 декабря 2019
TOGG

Турция разрабатывает собственный кроссовер

31 декабря 2019

Программы льготного кредитования возобновятся

31 декабря 2019
Volkswagen Arteon 2019

Полноприводный Volkswagen Arteon едет в Россию

31 декабря 2019

Машины плохо виляют на урожай яблок

31 декабря 2019
Mazda MX-30 2021

Маленькая батарея на Mazda MX-30: причины названы

31 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"
Lada Vesta - lada vesta 2019 операция на сердце
Тест драйв
27 декабря 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta AT: операция на сердце"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта
Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 6 9