Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон покинул Японию и перебрался на свою историческую родину — в Ливан

По данным The New York Times, 31 декабря Карлос Гон сбежал из Японии и нашел убежище в Ливане, где его считают кем-то вроде народного героя. Подробности его побега не сообщаются. Ливанская газета Al-Joumhouriya утверждает, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Турции. По словам источника издания, Гон с женой Каролиной находится в своем доме с вооруженной охраной.

Отметим, Гон является гражданином Ливана и этническим ливанским христианином. У этой ближневосточной страны нет соглашения об экстрадиции с Японией. Таким образом, вряд ли он будет вынужден вернуться в Японию. У него также есть сильная общественная поддержка по всей стране. «Сейчас я нахожусь в Ливане и больше не буду заложником фальсифицированной системы правосудия в Японии, где широко распространена дискриминация, нарушены основные права человека, а также наблюдается вопиющее несоблюдение правовых обязательств Японии по международному праву и договорам», — сказал господин Гон в своем заявлении.