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28 авг 2019

Карлос Гон снова виновен

Карлос Гон снова виновен

Вы думали, что история со скандальным топ-менеджером поутихла? Как бы не так, Гона снова осуждают, теперь уже в отмывании денег

Инкриминируют ему следующее: Карлос Гон вместе со своим сыном построил бизнес в Кремниевой долине, инвестируя в стартапы миллионы долларов, которые он получил мошенническим путем от делового партнера Nissan. В качестве подтверждения, по информации Wall Street Journal, выступают некие документы о банковских переводах, а также свидетельства нескольких человек, задействованных в преступной схеме.

Заявлено, что Гон не поставил в известность совет директоров Nissan о том, что начал инвестиционный бизнес вместе с дистрибьютором Nissan Suhail Bahwan Automobiles в Омане.  Кроме того, утверждается, что Гон украл деньги Nissan, договорившись о том, чтобы автопроизводитель выплатил 10 млн долларов дистрибьютору Nissan в Омане, а тот вернул 5 миллионов долларов из этих средств Гону через ливанскую компанию Good Faith Investments.

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