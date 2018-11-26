Карлос Гон вину не признал

Арестованный японской полицией 64-летний Карлос Гон настаивает на своей невиновности и отвергает все обвинения

Бывший председатель совета директоров автоконцерна Nissan Карлос Гон отказался признавать себя виновным в финансовых махинациях. На допросах он заявил следователям о своей невиновности. Гон подчеркнул, что не занижал сумму своих доходов в отчетах для биржи.

На данный момент стали известны детали его махинаций. Японский телеканал NHK выяснил, что скандально известный менеджер, готовился получить 8 миллиардов иен (около $71 млн) после своего выхода на пенсию. При этом телеканал выяснил, что размер зарплат директоров компании находился в единоличном ведении Карлоса Гона. В компании не было комитета по вознаграждениям, который бы определял выплаты руководству.

Ранее, занимающий нейтральную позицию, концерн Renault запустил свою внутреннюю проверку. Однако, по заявлению министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра: «Новое руководство Renault начало аудит в связи с вопросами, которые касаются одновременно вознаграждения и злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких нарушений».