Московский каршеринг планирует предоставлять людям с ограниченными возможностями специально оборудованные автомобили. Об этом заявили в службе по связям с общественностью компании «Делимобиль»

Работы по переоснащению стандартных автомобилей уже идут, после чего их начнут тестировать. Спецмашины будут построены на базе серийных Hyundai Solaris, аналогичным тем, что уже используются в прокате и будут ориентированы на инвалидов тех групп, которых по статистическим данным в нашей стране больше всего. По нашим данным, около 10 прокатных автомобилей для инвалидов появятся в столице уже в следующем году. Тогда же автопарк пополнится и моделями российских марок. Каких именно, пока не называется. Допускают появление в своих автопарках автомобилей для инвалидов и другие компании, занимающиеся каршерингом, такие как BelkaCar и YouDrive.