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10 мар 2017

Каршеринг для инвалидов

Каршеринг для инвалидов
Автор фото: Лайф

Московский каршеринг планирует предоставлять людям с ограниченными возможностями специально оборудованные автомобили. Об этом заявили в службе по связям с общественностью компании «Делимобиль»

Работы по переоснащению стандартных автомобилей уже идут, после чего их начнут тестировать. Спецмашины будут построены на базе серийных Hyundai Solaris, аналогичным тем, что уже используются в прокате и будут ориентированы на инвалидов тех групп, которых по статистическим данным в нашей стране больше всего. По нашим данным, около 10 прокатных автомобилей для инвалидов появятся в столице уже в следующем году. Тогда же автопарк пополнится и моделями российских марок. Каких именно, пока не называется. Допускают появление в своих автопарках автомобилей для инвалидов и другие компании, занимающиеся каршерингом, такие как BelkaCar и YouDrive.

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При написании новости использовалась информация:
Life

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