Каршеринг собираются наполнить российскими автомобилями

Комитет Госдумы по транспорту прорабатывает возможность внедрения отдельной программы льготного кредитования для операторов каршеринга.

Депутаты предполагают, что новые финансовые программы будут стимулировать операторов к обновлению своих автопарков и замене машин зарубежных марок на отечественные. Подробностей на данный момент здесь немного.

Отметим, что комитет работает и над еще одним законопроектом, который будет, пожалуй, важнее предыдущего. Он касается юридического статуса взаимоотношений между оператором и клиентом. Если говорить несколько конкретнее, то депутаты собираются проработать вопрос страхования ответственности клиента. Дело в том, что участились случаи эдакого произвола со стороны операторов – клиентов штрафовали за нарушения, к которым они не были причастны.