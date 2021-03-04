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4 мар 2021

Каршеринг собираются наполнить российскими автомобилями

Каршеринг собираются наполнить российскими автомобилями

Комитет Госдумы по транспорту прорабатывает возможность внедрения отдельной программы льготного кредитования для операторов каршеринга.

Депутаты предполагают, что новые финансовые программы будут стимулировать операторов к обновлению своих автопарков и замене машин зарубежных марок на отечественные. Подробностей на данный момент здесь немного.

Отметим, что комитет работает и над еще одним законопроектом, который будет, пожалуй, важнее предыдущего.  Он касается юридического статуса взаимоотношений между оператором и клиентом. Если говорить несколько конкретнее, то депутаты собираются проработать вопрос страхования ответственности клиента. Дело в том, что участились случаи эдакого произвола со стороны операторов – клиентов штрафовали за нарушения, к которым они не были причастны. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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