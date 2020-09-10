Касперский займется автомобилями

Операционная система KasperskyOS, которую российская компания «Лаборатория Касперского» создает для решения специальных задач, заинтересовала автопроизводителей

Лаборатория Касперского договорилась с производителями автомобилей о внедрении операционной системы (ОС) компании. Об этом рассказал генеральный директор компании Евгений Касперский в интервью "Известиям", опубликованном в четверг. "Да, мы уже с некоторыми производителями автомобилей договорились. Но пока ведутся только исследовательские работы", - сообщил Касперский.

Глава компании рассказал, что их ОС не является системой для смартфонов или компьютеров, которая может заменить Аndroid или iOS. По его словам, это кибериммунная операционная система специального назначения. "Мы сейчас ее "точим" для задач доступа к критической инфраструктуре. Это - производство, "умный город", чтобы туда никто не залез, государственный или частный сектор, который работает с конфиденциальной информацией. На ней почти нет медийных приложений и мы не планируем этим заниматься", - пояснил Касперский.