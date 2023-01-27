Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2023

Казахстан мешает параллельному импорту

Казахстан мешает параллельному импорту

В Казахстане запретили продавать автомобили Kia россиянам - дилеры сообщают, что за последние месяцы наши соотечественники буквально вычистили все склады. Теперь этой практике пришел конец

Инсайдеры говорят, что инициатива по запрету продаж машин россиянам исходит с "самого верха".  Причем, машины не смогут купить ни физические, ни юридические лица. Более того правительством уже разрабатываются некоторые законодательные ограничения.  Интересный факт- своим согражданам казахские дилеры тоже будут продавать машины с ограничениями - не более одной машины в год.

Отметим, что на днях  в Костанае запустили новую площадку по мелкоузловому производству автомобилей Kia. Кроме того, на предприятии заработает покрасочный цех, а также появится отделение штамповки кузовных деталей.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed VX

Exeed VX сменит поколение весной нынешнего года

27 января 2023
Haval H6S

В Россию приехал новый Haval

27 января 2023

Peugeot готовится представить новый электрический кроссовер

27 января 2023

Nissan разработает новый пикап и откажется от популярного Titan

27 января 2023
Audi Activesphere

Audi представила необычный концепт-трансформер

27 января 2023

Nissan Sakura продемонстрировал высокий уровень безопасности

27 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-K - changan uni-k (2021) «уникум» Тест драйв
21 января 2023

Changan UNI-K
"«Уникум»"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди
Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"

Написано новостей:

3 2 3 1 0