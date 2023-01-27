Казахстан мешает параллельному импорту

В Казахстане запретили продавать автомобили Kia россиянам - дилеры сообщают, что за последние месяцы наши соотечественники буквально вычистили все склады. Теперь этой практике пришел конец

Инсайдеры говорят, что инициатива по запрету продаж машин россиянам исходит с "самого верха". Причем, машины не смогут купить ни физические, ни юридические лица. Более того правительством уже разрабатываются некоторые законодательные ограничения. Интересный факт- своим согражданам казахские дилеры тоже будут продавать машины с ограничениями - не более одной машины в год.

Отметим, что на днях в Костанае запустили новую площадку по мелкоузловому производству автомобилей Kia. Кроме того, на предприятии заработает покрасочный цех, а также появится отделение штамповки кузовных деталей.