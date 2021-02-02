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2 фев 2021

Казахстан вступил на порог автомобильного будущего

Казахстан вступил на порог автомобильного будущего

Пока в нашей стране все еще думают об отказе от водительских документов, соседний Казахстан берет и делает!

Да, на памяти редакции Motorpage Казахстан стал первой страной в СНГ и, как минимум, одной из первых стран в мире, где произошел отказ от водительских удостоверений и регистрационных бумаг на автомобиль. Нет, формально документы действуют, но возить их с собой водителям не обязательно.

Как сообщает ТАСС, в реальной обстановке водителям достаточно иметь документ, который подтверждает личность, а право на управление транспортным средством будет проверяться инспекторами по специальной базе данных. 

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Drom

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