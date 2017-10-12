Автомобильный портал Motorpage
12 окт 2017

Каждый пятый российский водитель выезжал на встречку

Каждый пятый российский водитель выезжал на встречку

Согласно исследованию, проведенному советом «Движение без опасности» и ВЦИОМ более 22% российских водителей ежедневно выезжают на встречную полосу движения. При этом, каждый четвертый совершает обгон с ребенком в салоне, а 52% — с пассажирами.

Среди опрошенных обгон воспринимается одним из сложнейших и опаснейших маневров: 48% абсолютно уверены, что умеют совершать безопасный обгон, а 53% россиян считает, что обгон дает значительный выигрыш во времени.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД РФ генерал-майора полиции Владимира Кузина за первые девять месяцев этого года зафиксировано более 1500 ДТП, связанных с нарушением правил обгона. 2598 человек в результате этих манквров получили ранения. «При этом следует отметить, что, к сожалению, больше 2/3 от этого числа ДТП происходит по причине выезда на сторону встречного движения в местах, где это вообще запрещено. И в этой ситуации, к сожалению, тяжесть последствий крайне велика», — отметил Владимир Кузин.

Опрос проводился среди 2350 человек среди них 750 проживают в Москве.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely

Geely к 2020 году хочет продавать в России 80 тысяч автомобилей

12 октября 2017
ОСАГО

Около 6 миллионов российских водителей ездят без ОСАГО

12 октября 2017
MINI 1499GT

MINI выпустила хэтчбек в честь модели из 70-х

12 октября 2017
BMW X6

BMW X5 и X6M получили новые спецверсии

12 октября 2017
переход

Госдума одобрила повышение штрафов за непропуск пешеходов

12 октября 2017
Range Rover

Представлен обновленный Range Rover

11 октября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Rapid - skoda rapid 2017 бунтарь Тест драйв
11 октября 2017

Skoda Rapid
"Бунтарь"
Porsche Panamera Sport Turismo - porsche panamera sport turismo 2018 мечты сбываются?
Тест драйв
09 октября 2017

Porsche Panamera Sport Turismo
"Мечты сбываются?"
SsangYong XLV - ssangyong xlv 2017 без ложной скромности
Тест драйв
06 октября 2017

SsangYong XLV
"Без ложной скромности"
Suzuki SX4 - автопутешествия на suzuki. на родине нарзана
Автопутешествия
29 сентября 2017

Suzuki SX4
"На родине Нарзана"

Написано новостей:

1 9 8 9 5