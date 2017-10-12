Согласно исследованию, проведенному советом «Движение без опасности» и ВЦИОМ более 22% российских водителей ежедневно выезжают на встречную полосу движения. При этом, каждый четвертый совершает обгон с ребенком в салоне, а 52% — с пассажирами.

Среди опрошенных обгон воспринимается одним из сложнейших и опаснейших маневров: 48% абсолютно уверены, что умеют совершать безопасный обгон, а 53% россиян считает, что обгон дает значительный выигрыш во времени.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД РФ генерал-майора полиции Владимира Кузина за первые девять месяцев этого года зафиксировано более 1500 ДТП, связанных с нарушением правил обгона. 2598 человек в результате этих манквров получили ранения. «При этом следует отметить, что, к сожалению, больше 2/3 от этого числа ДТП происходит по причине выезда на сторону встречного движения в местах, где это вообще запрещено. И в этой ситуации, к сожалению, тяжесть последствий крайне велика», — отметил Владимир Кузин.

Опрос проводился среди 2350 человек среди них 750 проживают в Москве.