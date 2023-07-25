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25 июл 2023

Kia Stonic привезли в Россию

Kia Stonic привезли в Россию

Ряд российских дилеров выставил на продажу новый компактный кроссовер Kia KX1 (Stonic), который был ввезен из Китая по системе параллельного импорта

Напомним, что Kia KX1 дебютировал на китайском рынке в 2018 году и представляет собой разновидность модели Kia Stonic 2017 года. Модель построена на базе Kia Rio, но с укороченной колесной базой (2580 мм).  Главная отличительная особенность Kia KX1 - это салон. Автомобиль получил иное оформление передней панели, включающее раму с дефлекторами вокруг экрана мультимедийной системы. 

Под капотом Kia KX1 расположился бензиновый 4-цилиндровый двигатель объемом 1,4 л. Мощность - 100 л.с. Крутящий момент - 132 Нм. Максимальная скорость - 176 км/ч. Средний расход топлива - 6,0 л. Данный мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - передний.

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