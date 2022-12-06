Пока российский автопром приходит в себя на фоне всех кризисов, китайский же достиг еще одной важной величины - страна стала вторым по величине экспортером автомобилей в мире, обогнав Германию.

Впрочем, автопром из Поднебесной не собирается останавливаться на достигнутом. Чтобы избежать проблем с логистикой, крупнейшие производители решили обзавестись собственным морским транспортом, пишет Automotive News Europe.

За примером далеко ходить не надо. Тот же концерн SAIC владеет пятым по величине транспортировочным флотом в Стране. Кроме того, на днях BYD сделал закупку шести сухогрузов для своих собственных целей.За первые 10 месяцев 2022 года Китай отправил за границу почти 2,6 миллиона машин — больше, чем за аналогичный период 2021 года.