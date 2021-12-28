Китай отменяет последние ограничения для иностранных автопроизводителей

Вы не задумывались, почему в Китае все зарубежные автопроизводители работают в совместных предприятиях с различными местными компаниями. Отвечаем , такое положение дел было закреплено на законодательном уровне – иностранцы не могли быть полноправными собственниками. Однако уже скоро все изменится

Начиная с 1994 года иностранные фирмы не могли создавать производство на территории КНР без участия местных партнеров, более того им не дозволялось владеть более чем пятьюдесятью процентами СП. По большому счету, делалось это для того, чтобы китайские компании могли иметь доступ к зарубежным технологиям.

С 2018 года правительство Китая пошло на некоторые уступки- ограничения были сняты для производителей гибридных автомобилей и электрокаров. Через два года послабления получили и производители коммерческого транспорта. Недавно стало известно, что с нового года ограничения будут отменены вовсе.