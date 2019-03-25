Автомобильный портал Motorpage
25 мар 2019

Китай переводит автомобили на спирт

Китай переводит автомобили на спирт

Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт. Документ по поддержке использования метилового спирта в качестве горючего для авто выпустили сразу восемь правительственных департаментов, включая Госкомитет КНР по делам реформ и развития

Документ предполагает, что на метиловый спирт будут переведены такси, фургоны служб доставки и правительственные автомобили. Кампания будет осуществляться в регионах, богатых сырьем для производства метанола: это провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Гуйчжоу. В частности, в административном центре Шэньси, в этом году на дороги выйдут уже десять тысяч автомобилей на метаноловом ходу, в Гуйяне (административный центр провинции Гуйчжоу) – 7 тысяч. Таким образом, объем автопарка на спиртовом ходу в КНР вырастет в разы: сейчас в стране насчитывается лишь 6,6 тысяч авто, работающих на метаноле.

Напомним, что Китай переводит автотранспорт на альтернативные источники энергии в целях борьбы с загрязнением воздуха, поскольку транспорт обеспечивает более 30% вредных эмиссий. До сих пор ставка делалась на развитие автотранспорта на электрическом ходу. Сегодня на Китай приходится более 50% глобального рынка автомобилей на новых источниках энергии. К 2020 году КНР будет ежегодно производить два миллиона таких машин.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости, Авто@mail.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Landwind X7

Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

25 марта 2019
Toyota GT86

Новому поколению Toyota GT86 дан зеленый свет

25 марта 2019
Ford Explorer

Владельцы Ford Explorer жалуются на выхлопные газы

22 марта 2019
Range Rover SV Coupe

Трёхдверному Range Rover SV Coupe быть

22 марта 2019

Продать автомобиль за один доллар

22 марта 2019

В Skoda «разработали» уникальную горловину для омывающей жидкости

22 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi RS4 - audi rs4 avant 2018 уроки самообладания от спортивного универсала Тест драйв
25 марта 2019

Audi RS4
"Уроки самообладания от спортивного универсала Audi RS4 Avant"
Suzuki Vitara - suzuki vitara 2019 занимательная ботаника
Тест драйв
22 марта 2019

Suzuki Vitara
"Занимательная ботаника"
Citroen C4 - citroen c4 2016 ухаживает за девушками с французским шармом
Тест драйв
20 марта 2019

Citroen C4
"Citroen C4 ухаживает за девушками с французским шармом"
Audi A6 - тандем для удовольствия
Автопутешествия
18 марта 2019

Audi A6
"Тандем для удовольствия"

Написано новостей:

2 3 0 4 4