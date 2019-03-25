Китай переводит автомобили на спирт

Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт. Документ по поддержке использования метилового спирта в качестве горючего для авто выпустили сразу восемь правительственных департаментов, включая Госкомитет КНР по делам реформ и развития

Документ предполагает, что на метиловый спирт будут переведены такси, фургоны служб доставки и правительственные автомобили. Кампания будет осуществляться в регионах, богатых сырьем для производства метанола: это провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Гуйчжоу. В частности, в административном центре Шэньси, в этом году на дороги выйдут уже десять тысяч автомобилей на метаноловом ходу, в Гуйяне (административный центр провинции Гуйчжоу) – 7 тысяч. Таким образом, объем автопарка на спиртовом ходу в КНР вырастет в разы: сейчас в стране насчитывается лишь 6,6 тысяч авто, работающих на метаноле.

Напомним, что Китай переводит автотранспорт на альтернативные источники энергии в целях борьбы с загрязнением воздуха, поскольку транспорт обеспечивает более 30% вредных эмиссий. До сих пор ставка делалась на развитие автотранспорта на электрическом ходу. Сегодня на Китай приходится более 50% глобального рынка автомобилей на новых источниках энергии. К 2020 году КНР будет ежегодно производить два миллиона таких машин.