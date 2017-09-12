Власти Китая обсуждают стратегию запрета производства и продажи в стране автомобилей с обычными бензиновыми и дизельными двигателями и постепенный переход на эксплуатацию гибридов и электромобилей.

По словам представителей министерства промышленности Поднебесной это приведет к серьезным изменениям в структуре автомобильного производства в стране, но подтолкнет компании более активно разрабатывать и выпускать экологически чистые автомобили.

Кроме того, уже со следующего года всем автопроизводителям будет присваивается своеобразный рейтинг: чем больше компания выпускает экологически чистых автомобилей, тем у нее больше шансов получить субсидии дешевые кредиты от правительства страны. Те автопроизводители, которые не имеют в гамме гибридных или полностью электрических транспортных средств не только не получат доступа к субсидиям, но и будут штрафоваться.

По итогам прошлого года Китай стал крупнейшим рынком сбыта электромобилей: здесь было продано более полумиллиона экологически чистых транспортных средств. Это в полтора раза больше, чем в 2015 году.