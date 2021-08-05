Китай предлагает России сотрудничество в сфере электромобилей

Власти Китая призвали китайские компании к сотрудничеству с российскими партнерами в области создания инфраструктуры для электромобилей

«Нашим предприятиям необходимо задуматься над тем, чтобы использовать возможности роста российского рынка и на основе должной аргументации нарастить экспорт в Россию автомобилей на альтернативных источниках энергии, а также постепенно увеличивать долю на российском рынке»- приводит портал Drom заявление Министерства промышленности и торговли Китая.

Помимо экспорта китайские автопроизводители будут стремиться налаживать производство электрокаров в нашей стране, а также развивать инфраструктуры, путем установки зарядных станций.