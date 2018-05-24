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24 май 2018

Китай снизит таможенные пошлины на автомобили

Китай снизит таможенные пошлины на автомобили

Этой весной едва не разгорелась торговая война между Китаем и США, которые ввели повышенные пошлины на импорт стали. Однако сторонам удалось договориться и одним из шагов КНР стало снижение таможенных пошлин на автомобили.

Официально министерство торговли Китая говорит о том, что снижение с 25 до 15% таможенных пошлин на легковые автомобили с 1 июля этого года является частью по открытию рынка Китая и стимулированию местных автопроизводителей. Выиграют от снижения пошлин производители дорогих автомобилей, которые импортируют их в Поднебесную: Daimler AG, BMW, Tesla, а также производители люксовых автомобилей. Одновременно Китай снизит пошлины на импорт запчастей с 10% до 6%.

Высокие таможенные пошлины на импорт автомобилей были одним из аргументов президента США Дональда Трампа, который заявил, что Китай ставит автопроизводителей в неравные условия. В отличие от США, где пошлина составляет 2,5%.

Однако на прошлой неделе Китай и США провели переговоры и пришли к соглашению, в рамках которых импорт американских товаров в КНР значительно вырастет.

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