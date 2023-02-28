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28 фев 2023

Китайцев просят наладить автопром в России

Китайцев просят наладить автопром в России

Удивительная ситуация сложилась, из множества китайских марок, представленных в России, только одна имеет локализованное производство - Haval. Остальные компании занимаются импортом, что, впрочем, не мешает высоким показателям продаж. Впрочем, общественности такая ситуация не нравится

К примеру, председатель российской части Российско- китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов посетовал на то, что китайские компании захватывают рынок хаотично и не спешат заниматься организацией производств. Это вредит узнаваемости и не укрепляет доверия к маркам со стороны обычных покупателей.

"Самое важное — это инвестиции в производство автомобилей на территории РФ. У Haval и JAC, как известно, уже есть собственные сборочные заводы, но возможностей здесь очень много. Надо правильно построить отношения с правительством, с новыми инвесторами по использованию производственных площадок, инвестиционных условий, требований локализации" - цитирует чиновника ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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