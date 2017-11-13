Китайский стартап NIO, собственно и стартапом уже назвать сложно: компания была основана в 2014 году и носила имя NextEV. Но пока она лишь прославилась мегаваттным электрическим суперкаром, который установил абсолютный рекорд круга и постоянными обещаниями вот-вот запустить в производство серийную модель, кроссовер ES8.

В ходе очередного инвестраунда NIO привлекла миллиард долларов от институациональных инвесторов, среди которых фонды из США, Ближнего Востока, Китая, а также Российско-китайский инвестфонд РКИФ, созданный российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и китайской China Investments.

Инвесторов привлекает будущая серийная модель NIO, семиместный электрический кроссовер ES8. Он будет оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 331 л.с. и блоком литий-ионных батарей емкостью 67 киловатт-часов. Разгон до 100 км/ч у NIO ES8 займет 4,4 секунды, максимальная скорость составит 180 км/ч. На китайский рынок кроссовер должен выйти в конце этого года. Также в 2020 году NIO обещает вывести на рынок городской компактный хэтчбек, естественно, полностью электрический.

