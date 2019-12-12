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12 дек 2019

Китайцы начнут печатать автомобили на 3D принтерах

Китайцы начнут печатать автомобили на 3D принтерах

Китайский стартап XEV запустил на платформе Kickstarter сбор средств на постройку электрического микрокара YoYo. Основные узлы машинки предполагается распечатать на 3D-принтере

Под основными узлами имеются в виду все детали за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Как сообщалось ранее, на «распечатку» бампера, например, уйдет около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов. Любопытно, что, несмотря на «печатные» детали, автомобиль будет соответствовать всем требованиям безопасности. Он получит защитные брусья спереди, сзади и в дверях, защиту от опрокидывания, подушку безопасности водителя и АБС.

Что касается силовой установки, то микрокар оснастят электромотором с отдачей 7,5 киловатта, а также низковольтной LiFePO4-батарей на 9,2 киловатт-часа. Максимальная скорость – 150 километров в час.  Без подзарядки Yoyo сможет проехать до 160 километров.

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