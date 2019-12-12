Китайцы начнут печатать автомобили на 3D принтерах

Китайский стартап XEV запустил на платформе Kickstarter сбор средств на постройку электрического микрокара YoYo. Основные узлы машинки предполагается распечатать на 3D-принтере

Под основными узлами имеются в виду все детали за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Как сообщалось ранее, на «распечатку» бампера, например, уйдет около четырех часов, крыши – пяти часов, а двери – восьми часов. Любопытно, что, несмотря на «печатные» детали, автомобиль будет соответствовать всем требованиям безопасности. Он получит защитные брусья спереди, сзади и в дверях, защиту от опрокидывания, подушку безопасности водителя и АБС.

Что касается силовой установки, то микрокар оснастят электромотором с отдачей 7,5 киловатта, а также низковольтной LiFePO4-батарей на 9,2 киловатт-часа. Максимальная скорость – 150 километров в час. Без подзарядки Yoyo сможет проехать до 160 километров.