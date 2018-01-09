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9 янв 2018

Китайцы показали очередной концепт электрического кроссовера

Китайцы показали очередной концепт электрического кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Мир электромобилей манит и манит разнообразные китайские стартапы, которые показывают очередного «убийцу» Tesla, обещают рекордные характеристики автомобиля, а затем исчезают (иногда со скандалом) с небосклона.

Очередное новое имя в этом сегменте — компания Future Mobility Corp., которая привезла на выставку потребительской электроники CES концепт электрического кроссовера Byton. О самой компании известно немного, но ее возглавляет бывший глава BMW I Карстен Брейтфильд.

Внешне электрический кроссовер не выглядит футуристично, а в его облике читаются цитаты из различных моделей Land Rover и Nissan. Зато внутри салона множество интересных решений. Например на передней панели от стойки до стойки протянулся экран. В рулевое колесо вмонтирован планшетный компьютер, а передние сиденья могут поворачиваться на 12 градусов.

В компании говорят, что 85% решений, показанных на концепте, перекочуют на серийный вариант машины. О сроках его выпуска в компании не говорят, что обещают, что машина с момента запуска в производство будет оснащена системой автономного вождения третьего уровня, а после 2020 года, когда ожидается появление соответствующих поправок в законодательстве — четвертого (требует номинального присутствия водителя в салоне).

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Future Mobility

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