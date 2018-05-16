В Китае по-прежнему не стесняются клонировать популярные европейские модели, которые на местном рынке считаются престижным. Но детище Shandong Qilu Fengde выглядит настоящей карикатурой, коей в принципе и является.

Видно дизайнеры (если они вообще есть) компании увидели на улице или в журнале Bugatti Chiron, который стоит в Китае 9 миллионов долларов и решили придать своему электромобилю P8 черты французского гиперкара. Под Chiron здесь стилизован передок, фары и даже повторен С-образный элемент позади дверей.

В движение P8 приводится электромотором мощностью… 3,35 л.с. Питание осуществляется от 72-вольтового аккумулятора полная зарядка которого занимает 10 часов. Максимальная скорость электромобиля ограничена на отметке 50 км/ч, но в компании за дополнительную плату обещают снять ограничитель и тогда скорость увеличивается до 65 км/ч.

P8 относится к категории LSEV (Low Speed Electric Vehicle) и для его управления в Китае не нужны водительские права. Ну и наконец стоит он на местном рынке всего пять тысяч долларов. Причем в оснащение электромобиля входят виртуальная приборная панель и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном. Ну и, наконец, у P8 перед Bugatti Chiron есть одно преимущество: второй ряд сидений.