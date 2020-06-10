Китайцы создали очень живучую батарею для электромобилей

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) заявила о начале подготовки к серийному производству аккумулятора для электрокаров со сроком службы два миллиона километров или 16 лет

По данным Bloomberg, новый тип аккумулятора примерно на 10 процентов дороже, чем уже существующие тяговые батареи для электромобилей. В CATL считают, что ресурса новой разработки хватит для повторного использования в другом электромобиле, когда детали первого придут в негодность.

Пока неизвестно, какая электрическая модель первой получит новую батарею. CATL является поставщиком множества компаний, в том числе BMW, Volkswagen и Toyota. Последний крупный контракт сроком на два года китайский произво¬дитель аккуму¬ляторов заключил в феврале с Теслой.