Китайцы выходят на новые позиции.

По сообщениям аналитиков рынка продажи автомобилей китайских производителей в РФ за июль текущего года выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что пользуется спросом?

Лидером продаж выступает Lifan. Эта марка занимает 40-45% всех продаж «китайцев» в России. За ней следует Chery, а замыкает тройку Zotye, показывая самый значительный летний рост в 380%. Надо отметить, что в численном выражении увеличение двух последних не так велико. Интерес к Chery вызван моделями Tiggo, не имеющим аналогов в ценовой нише, а успехи Zotye обусловлены заметной активностью дилеров. Основной вклад, конечно, вносят разнообразные модели Lifan, продолжая отвоёвывать всё новые позиции у конкурентов.

Что случилось? Рыночные колебания или тренд?

Особенного, пока, ничего не произошло. Вся доля поставок машин китайского автопрома в нашей стране колеблется между 2 и 3,5%, не делая погоды на рынке. Такое увеличение спроса обусловлено многими факторами. Главный из них – цена. Предложения из Поднебесной, действительно, бывают крайне привлекательными, а иногда просто не встречают аналогов. При этом значения соотношения валют сейчас играют против западных поставщиков. Однако, и статистика эксплуатации китайских изделий тоже играет свою роль – увеличение надёжности и количества положительных отзывов в информационном поле заметно растёт.