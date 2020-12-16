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16 дек 2020

Китайская интернет-компания собирается выпустить свой электромобиль

Китайская интернет-компания собирается выпустить свой электромобиль

Похоже, у нас возник новый тренд – IT-гиганты решают играть в автомобильное производство и собираются выпускать собственные электромобили. Теперь к Apple, Google и Huawei присоединилась китайская Baidu

Строго говоря, здесь нельзя вести речь о собственном производстве. Дело в том, что компания ведет переговоры о контрактном производстве. Сообщается, что сейчас ведутся переговоры  с концернами FAW, Geely, GAC Motor.  Самое смешное, что когда о сотрудничестве спросили представителей FAW, то те даже не ответили  на этот вопрос! В Geely же заявили, что и знать не знают ни о каком сотрудничестве. Только в GAC сказали, что, мол: да – партнеры мы!

Несколько странная реакция, особенно если учесть, что Baidu – основатель проекта Apollo по созданию систем автономного управления автомобилями.  И в этой отрасли китайцы сотрудничают даже с европейскими автопроизводителями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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