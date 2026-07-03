Китайские бренды впервые опередили японские по продажам автомобилей в Европе

По итогам мая 2026 года, компании из КНР обошли японских конкурентов по объему продаж легковых автомобилей в 31 стране Европы

Согласно опубликованным данным, BYD, SAIC, Geely, Chery и Leapmotor совместно реализовали 138 410 автомобилей. Это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За тот же месяц Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda и Mitsubishi продали 130 424 машины, что оказалось на 3% меньше прошлогоднего результата.

Высокие европейские пошлины на электромобили китайского производства, достигающие 45,3%, не смогли существенно замедлить экспансию производителей из КНР. Одной из причин стало активное продвижение подзаряжаемых гибридов, которые не подпадают под действие этих тарифов. В мае продажи таких моделей выросли на 140%. Дополнительным преимуществом для китайских компаний стали программы государственной поддержки. В Германии субсидии на покупку электромобилей и подзаряжаемых гибридов достигают 6 000 евро. Аналогичные меры действуют также в Швеции и Италии. При этом японские производители, традиционно делающие ставку на последовательные гибриды, практически не могут воспользоваться подобными программами.

Главным драйвером роста продолжает оставаться BYD. Зарубежные продажи легковых автомобилей бренда за первое полугодие 2026 года увеличились на 70% и достигли 789 367 единиц. В целом, компания рассчитывает реализовать за пределами Китая 1,6 миллиона автомобилей по окончанию 2026 года.

