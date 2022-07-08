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8 июл 2022

Китайские грузовики захватывают российский рынок

Китайские грузовики захватывают российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

В области легковых автомобилей доля китайских машин еще не слишком велика, хотя и постоянно растет, однако, в сфере коммерческого транспорта китайцы уже правят бал.

Как сообщает «Автостат», с января по март нынешнего года доля китайских моделей на российском рынке грузовой техники составляла от девяти до 10,5 процента. В апреле она резко выросла — до 18,4 процента, а в мае — до 25,4 процента. Наконец, в июне на «китайцев» пришлось уже 30,9 процента продаж. То есть, грубо говоря, грузовики из Поднебесной заняли треть российского рынка.

Разумеется, такие внушительные цифры образовались не на пустом месте – на фоне санкций многие европейские автопроизводители стали покидать наш рынок. К примеру, доля машин шведских марок рухнула с 13 процентов в начале года до 1,4 процента в июне, немецких — с шести до 1,2 процента. Продажи грузовиков из США, например, и вовсе оказались практически нулевыми.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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