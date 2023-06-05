Китайские электромобили пропишутся в Беларуси

Белорусские и китайские предприятия наладят совместное производство электромобилей на территории РБ

Пока в распоряжении СМИ находится лишь заявление от министра экономики РБ Александра Червякова о том, что сотрудничество налажено, а партнеры уже готовятся поставлять оборудование для модернизации местных предприятий. Ни сроки реализации проекта, ни наименования компаний-партнеров не раскрываются.

В целом же можно сделать несколько предположений. Первое – электромобили есть в модельном ряду марки Geely, в то же время у нее есть и завод в РБ – «Белджи». Также в марте проходила информация о возможной локализации автомобилей марки Hongqi – в модельном ряду которой тоже присутствуют электромобили.