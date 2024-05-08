Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, почему россияне чаще покупают именно китайские автомобили. По его мнению, это связано с “превосходным качеством” и хорошим соотношением с ценой

Помимо этого, посол отметил, что торговля между странами в этом году сохранит динамику роста и уже за первый квартал увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. В итоге, общий объем за первые три месяца достиг отметки в 56,68 миллиарда долларов.

Объективно статистика продаж автомобилей в России говорит в пользу Китая. В 2023 году китайские автомобили заняли больше половины российского рынка, оставив отечественным брендам меньше трети. Однако необходимо учитывать также, что китайский автопром так легко закрепился у нас не благодаря только качеству и стоимости, а именно из-за ухода иностранных марок в связи с известными событиями 2022 года.