Автомобильный портал Motorpage
8 май 2024

Посол КНР в РФ считает, что причина популярности китайских авто в России - это их качество и цена

Посол КНР в РФ считает, что причина популярности китайских авто в России - это их качество и цена

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, почему россияне чаще покупают именно китайские автомобили. По его мнению, это связано с “превосходным качеством” и хорошим соотношением с ценой

Помимо этого, посол отметил, что торговля между странами в этом году сохранит динамику роста и уже за первый квартал увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. В итоге, общий объем за первые три месяца достиг отметки в 56,68 миллиарда долларов.

Объективно статистика продаж автомобилей в России говорит в пользу Китая. В 2023 году китайские автомобили заняли больше половины российского рынка, оставив отечественным брендам меньше трети. Однако необходимо учитывать также, что китайский автопром так легко закрепился у нас не благодаря только качеству и стоимости, а именно из-за ухода иностранных марок в связи с известными событиями 2022 года.

При написании новости использовалась информация:
Прайм

Комментарии к новости

Последние новости

...

На российских дорогах появится больше камер

08 мая 2024
Bentley Batur Convertible (2025)

Представлен кабриолет Bentley Batur с W12

08 мая 2024
Kia EV3

Kia анонсировала премьеру электрического кроссовера EV3

07 мая 2024

Владимир Путин приехал на инаугурацию в обновленном Aurus Senat

07 мая 2024
Geely Galaxy E5 (2025)

Опубликованы официальные изображения Geely Galaxy E5

07 мая 2024
заводской музей Ferrari

Ночь в музее по-итальянски: Ferrari предложила фанатам Формулы-1 переночевать в заводском музее

07 мая 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi H9 - hongqi h9 (2023) входной билет в мир роскоши Тест драйв
08 мая 2024

Hongqi H9
"Входной билет в мир роскоши"
Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном
Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Changan Lamore - changan lamore (2023) мастерство упаковки
Тест драйв
28 апреля 2024

Changan Lamore
"Мастерство упаковки"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 4 5