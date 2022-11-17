Автомобильный портал Motorpage
17 ноя 2022

Китайский автомобиль стал лидером европейского краш-теста

Китайский автомобиль стал лидером европейского краш-теста
Независимая организация Euro NCAP провела масштабную серию краш-тестов: в испытаниях приняли участие 14 моделей, которые появились в Европе за последний год-полтора.
Среди всего этого списка оказалось три китайских модели -  Wey Coffee 02, европейский дебют которого состоялся на Парижском автосалоне, а также электрические Nio ET7 и Smart #1 (продукт совместной работы Mercedes-Benz и Geely). Как выступили дебютанты?
 
На удивление – отлично. Особенно отличился Wey Coffee 02, который заработал практически высший бал за защиту взрослых пассажиров и работу вспомогательных систем. Фактически, китайские автомобили ничем не уступили своим европейским конкурентам. Некоторые из них, скажем, DS9, выступили хуже. Французский флагман смог заработать только четыре звезды из пяти.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Сотрудников Минприроды пересадят на экологичные автомобили

17 ноября 2022

Россия вошла в рейтинг стран с самой дорогой парковкой

17 ноября 2022
Porsche 911 Dakar (2023)

Представлен внедорожный Porsche 911

17 ноября 2022

Задержанным за пьянство, не дадут стать водителями

17 ноября 2022

LADA Vesta останется без автомата в новом году

17 ноября 2022

Иран предложил АвтоВАЗу создать совместное производство автомобилей

17 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"
Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум
Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"

Написано новостей:

3 1 8 6 6