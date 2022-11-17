Китайский автомобиль стал лидером европейского краш-теста

Независимая организация Euro NCAP провела масштабную серию краш-тестов: в испытаниях приняли участие 14 моделей, которые появились в Европе за последний год-полтора.

Среди всего этого списка оказалось три китайских модели - Wey Coffee 02, европейский дебют которого состоялся на Парижском автосалоне, а также электрические Nio ET7 и Smart #1 (продукт совместной работы Mercedes-Benz и Geely). Как выступили дебютанты?

На удивление – отлично. Особенно отличился Wey Coffee 02, который заработал практически высший бал за защиту взрослых пассажиров и работу вспомогательных систем. Фактически, китайские автомобили ничем не уступили своим европейским конкурентам. Некоторые из них, скажем, DS9, выступили хуже. Французский флагман смог заработать только четыре звезды из пяти.