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10 июл 2019

Китайский Hongqi анонсировал свою версию Rolls-Royce

Китайский Hongqi анонсировал свою версию Rolls-Royce
Автор фото: фирма-производитель

Китайский концерн FAW опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения. Внешность автомобиля разработает британский дизайнер Джайлс Тейлор, ранее работавший на марку Rolls-Royce

Название марки Hongqi переводится как «Красный флаг» и это неслучайно. Дело в том, что эти автомобили предназначаются для руководящего звена коммунистической партии Китая и видных партаппаратчиков. Кстати, один из них вы могли видеть воочию.  Речь идет о модели L5, изображение которой гуляло по сети. Оно в свою очередь вызывало у людей приступы ностальгии, ибо в мотивах автомобиля проступали черты нашей советской 21-ой Волги.

Стоит пояснить, что та модель предназначалась, что называется, исключительно для вождя и его окружения, а  модель H7 в табели о рангах стоит на одну ступень ниже и у будущих «клиентов» этого автомобиля будет повод для радости, ибо в новом поколении будет внешне напоминать Роллс-Ройс. Об этом можно судить по тизерной фотографии, где заметны «более квадратные» обводы кузова, U-образная решетка радиатора, характерные для легендарных английских повозок.

Скорее всего автомобиль подвергнется и техническому обновлению. Китайские журналисты говорят, что под капотом H7 пропишется «турбочетверка». Коробка — преселективный «робот» с двумя сцеплениями, пришедший на смену шестидиапазонному «автомату».  Любопытный факт, текущее поколение H7 построено на платформе Toyota Crown.

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