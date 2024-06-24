Китайский экспорт автомобилей вырос в этом году на 26%

Согласно данным, которые приводит генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу, с января по май 2024 года экспорт автомобилей из Китая увеличился на 26% (до 2,45 млн. авто) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Только за май Китай отправил за границу 568 тыс. автомобилей. Это на 29% больше, чем годом ранее. В итоге, за первые 5 месяцев 2024 года общая стоимость экспорта составила 46,6 млрд. долларов. Прирост - 20,1%. При этом средняя стоимость китайского автомобиля осталась на уровне 2023 года - 19 000 долларов.

В ТОП-5 стран в 2024 году, в которые Китай экспортирует свои автомобили вошли Россия (с января по май - 372 542 авто), Мексика (190 897 шт.), Бразилия (159 612 шт.), Бельгия (124 081 шт.) и ОАЭ (114 530 шт.). Лидирующими странами по импорту китайских электрокаров и гибридов стали Бразилия (130 966 шт.), Бельгия (115 318 шт.) и Великобритания (67 956 шт.).