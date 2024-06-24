Автомобильный портал Motorpage
24 июн 2024

Китайский экспорт автомобилей вырос в этом году на 26%

Китайский экспорт автомобилей вырос в этом году на 26%

Согласно данным, которые приводит генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) Цуй Дуншу, с января по май 2024 года экспорт автомобилей из Китая увеличился на 26% (до 2,45 млн. авто) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Только за май Китай отправил за границу 568 тыс. автомобилей. Это на 29% больше, чем годом ранее. В итоге, за первые 5 месяцев 2024 года общая стоимость экспорта составила 46,6 млрд. долларов. Прирост - 20,1%. При этом средняя стоимость китайского автомобиля осталась на уровне 2023 года - 19 000 долларов.

В ТОП-5 стран в 2024 году, в которые Китай экспортирует свои автомобили вошли Россия (с января по май - 372 542 авто), Мексика (190 897 шт.), Бразилия (159 612 шт.), Бельгия (124 081 шт.) и ОАЭ (114 530 шт.). Лидирующими странами по импорту китайских электрокаров и гибридов стали Бразилия (130 966 шт.), Бельгия (115 318 шт.) и Великобритания (67 956 шт.).

При написании новости использовалась информация:
mp.weixin.qq

Комментарии к новости

Последние новости

...
Exeed VX (2024)

На бывшем заводе Mercedes-Benz наладят сборку кроссоверов Exeed

24 июня 2024

Плохие продажи Nissan привели к закрытию завода в Китае

24 июня 2024
Fengyun T6 (2024)

В Китае начали продавать гибридную версию Jaecoo J7

24 июня 2024
Geely Emgrand (2025)

Рассекречен дизайн обновленного Geely Emgrand

24 июня 2024

Zeekr запретил продавать свои автомобили в России и Белоруссии

21 июня 2024

Zeekr анонсировал 6 новых автомобилей

21 июня 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- cyclone re5 английский стиль Мотоциклы
20 июня 2024


"Английский стиль"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) союз электронных ассистентов
Тест драйв
19 июня 2024

Jaecoo J8
"Союз электронных ассистентов"
Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы?
Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"

Написано новостей:

3 4 7 9 5