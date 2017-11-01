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1 ноя 2017

Китайский клон Range Rover Evoque пережил рестайлинг

Китайский клон Range Rover Evoque пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

Два года назад Landwind X7, который продается только на китайском рынке, стал настоящей бомбой: кроссовер полностью повторял дизайн Range Rover Evoque вплоть до габаритов и даже объема турбодвигателя. Британцы пробовали запретить его производство, но китайский суд традиционно встал на сторону местной компании.

В Jaguar Land Rover после этого заявили, что вообще не будут делать концепты, чтобы китайцы их не срисовывали (правда, когда Landwind X7 был представлен Range Rover Evoque уже во всю продавался).

В китайской компании недоуменно пожали плечами и решили обновить кроссовер с тем, чтобы придать ему больше индивидуальности. Правда, новые радиаторная решетка, бамперы, фары, фонари и декоративные элементы лишь превратили Landwind X7 из кальки Range Rover Evoque в его довольно подробную копию.

В интерьере и вовсе практически никаких изменений, но в Landwind говорят, что материалы отделки стали премиальнее: пластики мягче, а кожа тоньше. Стало богаче и оснащение: например уже в базовой версии появилась камера заднего вида.

Вместо лицензионного 2-литрового турбодвигателя Mitsubishi мощностью 190 л.с. кроссовер получил 1,5-литровый турбоагрегат мощностью 163 л.с. В качестве трансмиссии предлагается только 8-ступенчатый «автомат».
 

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При написании новости использовалась информация:
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