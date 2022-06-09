Китайский концерн BYD будет поставлять аккумуляторы Tesla

Слухи о партнёрстве Tesla и BYD ходят с августа 2021 года, но только сейчас они подтверждены официально. По словам исполнительного вице-президента BYD Ляня Юйбо, которые приводит Reuters со ссылкой на китайский новостной канал CGTN, у компании теперь «дружеские отношения с Илоном Маском, и поставки батарей начнутся со дня на день».

Надо сказать, что BYD- это одна из немногих компаний, которая показывает реальный прогресс в теме исследования компонентов для электромобилей. У концерна есть несколько инновационных продуктов, в частности литий-железо-фосфатные батареи, которые крайне устойчивы к механическим воздействиям. Еще одно их преимущество – высокая емкость при достаточно компактном размере.

Надо сказать, что данный аккумуляторы не раз проходили тесты на деформацию и нагрев. Даже пробив аккумулятор гвоздем и «прожарив» его до трехсот градусов, ученым не удалось добиться возгорания.