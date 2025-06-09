Китайский ответ Maybach S-Class получил 3600 заказов за первую неделю

Новый роскошный седан Maextro S800 от Huawei и JAC за семь дней после выхода на рынок Китая собрал 3600 заказов

Стандартная версия Maextro S800 стоит 708 000 юаней (около 7,8 млн рублей), а самая дорогая комплектация оценивается в 1 018 000 юаней (приблизительно 11,2 млн рублей). По сравнению с Mercedes-Maybach S-Class и даже соотечественником Yangwang U7, Maextro S800 выделяется более низкой ценой.

Напомним, что Maextro S800 – это достаточно крупный седан длиной 5,48 метра и колесной базой 3,37 метра. Внутри может быть 4 или 5 посадочных мест в зависимости от конфигурации. Среди особенностей: система управления поворотом задних колес, регулируемая светопропускаемость задних окон, камеры вместо боковых зеркал, аудиосистема с 43 динамиками мощностью 2920 Вт, 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы на переднем ряду и 16-дюймовый монитор для задних пассажиров.

Электрическая версия автомобиля оснащена двумя моторами суммарной мощностью 530 л.с. и батареей емкостью 95 кВт*ч. Запас хода по циклу CLTC составляет 702 км. Гибридная модификация оснащена турбомотором и двумя электродвигателями. Суммарная мощность – 863 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – от 365 до 400 км.

