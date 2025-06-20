Китайский подержанный люксовый автомобиль продан за рекордные 1,5 млн долларов

В сегменте китайского автопрома установлен новый рекорд: подержанный люксовый седан Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun был продан за 1,5 млн долларов покупателем из ОАЭ. Сделка стала самой дорогой единичной экспортной поставкой китайского автомобиля за рубеж

Как стало известно, покупателем автомобиля стал российский предприниматель Станислав Семенов, основатель дубайского инвестиционного фонда в ОАЭ. Он оформил предзаказ на эту модель во время Шанхайского автосалона, состоявшегося в начале года.

Модель Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun – роскошный лимузин длиной почти 6 метров, собранный по специальному заказу. Отделка данного автомобиля вдохновлена традиционной китайской культурой. Решетка радиатора получила вертикальные элементы, напоминающие бамбуковые свитки, а внутри есть каллиграфические изображения, созданные по мотивам трактата «Стихотворения, сочиненные в Павильоне орхидей» Ван Сичжи. Все элементы отделки, включая лак, эмаль, вышивку и позолоту, изготовлены вручную с использованием традиционных китайских ремесленных техник.

Под капотом установлен 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 388 л.с. и 530 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с.

Несмотря на формальную классификацию автомобиля как подержанного, он фактически имеет нулевой пробег. Такой статус позволил производителю обойти высокие требования к сертификации новых автомобилей при международной поставке.