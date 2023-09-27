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27 сен 2023

Китайский стартап совместно с Xiaomi создали спорткар

Китайский стартап совместно с Xiaomi создали спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Gongjianpai Auto Technology, заручившись поддержкой IT-гиганта Xiaomi, создала электрический спортивный автомобиль SSC SC-01 EV

Название новой марки SSC - это аббревиатура от Small Sports Car (Маленький Спортивный Автомобиль). На родине бренд имеет более лаконичное для покупателей название - XiaoPaoChe. Первой моделью компании стал электрический родстер SC-01 EV. Размеры спорткара, согласно названию, небольшие: 4105/1830/1160 мм., а колесная база - 2500 мм. Визуально SC-01 EV получился чуть меньше Porsche 911. Общий вес автомобиля составляет всего 1370 кг.

SC-01 EV приводится в движение двумя электромоторами мощностью 218 л.с. и 280 Нм. каждый. Благодаря относительно небольшому весу спорткар сможет разогнаться до «сотни» за 3,5 с. SC-01 EV. Он комплектуется батарей емкостью 60 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 520 км на одном полном заряде. Отмечается, что с 30% до 80% автомобиль можно «заправить»  за 25 минут.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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